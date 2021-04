Legends of Tomorrow 6, è ora di cena nella sinossi delll'episodio 'Meat: The Legends

Mentre attendiamo con trepidazione l'arrivo della sesta stagione di Legends of Tomorrow, negli ultimi giorni sono stati diffusi i primi materiali promozionali e le prime informazioni sui ciò che vedremo nei nuovi episodi, a partire dalla sinossi del secondo episodio Meat: The Legends.

La nuova stagione di Legends of Tomorrow sta arrivando, e mentre sappiamo già che ne vedremo delle belle (qualcuno ha detto episodio ispirato a Baby Yoda?), la sinossi del secondo episodio Meat: The Legends, che andrà in onda il 9 maggio, sembra preannunciare anche tanti guai.

"Con Spooner (Lisseth Chavez) a bordo, Ava spera che le sue abilità speciali aiuteranno il team a localizzare gli Alieni sparsi per la timeline, ma anche dove si trova Sara (Caity Lotz). Le Leggende si troveranno presto all'inseguimento degli Alieni nella San Bernadino degli anni '50, e dovranno cercare di capire cosa ha reso la città letteralmente così affamata. Zari (Tala Ashe) fa sapere a Behrad (Shayan Sobhian) che è pronta per usare il Totem, ma Behrad non è pronto per condividerlo, causando tensioni tra di loro. Nel frattempo, dopo essere precipitata, Sara cerca di ideare un piano e incontra Amelia Earhart, colei che potrebbe essere la chiave per tornare a casa".

Nell'episodio scritto da Matthew Maala & Morgan Faust. e diretto da Rachel Talalaly vedremo anche Dominic Purcell, Nick Zano, Matt Ryan, Adam Tsekham, Jes Macallan e Olivia Swann.

La sesta stagione di Legends of Tomorrow farà ritorno il 2 maggio su The CW.