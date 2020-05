Legends of Tomorrow 6: ecco chi saranno i cattivi della prossima stagione

Sebbene manchi ancora molto tempo al debutto della nuova stagione di Legends of Tomorrow, gli autori della serie tv in onda su The CW hanno già provveduto ad anticipare alcune succulente notizie riguardo le avventure che presto si troveranno ad affrontare le Leggende.

Intanto, i fan saranno contenti di sapere che è stata confermata la presenza di John Costantine (Matt Ryan), il mago e occultista, nel team come personaggio stabile in Legends of Tomorrow 6, anche se per il momento è l'unico nome sicuro, e su altre presenze bisognerà attendere altre news dai produttori.

Ma cosa dovranno affrontare le Legends nella prossima stagione della serie tv CW? A quanto pare i supereroi DC dovranno vedersela contro gli alieni. Non si sa ancora se si tratterà di esseri come i Dominators già affrontati in passato, oppure se sarà una minaccia completamente nuova per la truppacapitanata da Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) sul Waverider.

Dopo il rapimento di uno dei loro compagni da parte delle misteriose forze extraterrestri, le Leggende si troveranno a dover salvare il mondo contro un nemico che non avevano fronteggiato prima d'ora. Con l'aiuto di una donna rapita dagli alieni dotata di poteri soprannaturali necessari per la riuscita della missione, la squadra di supereoi a bordo della Waverider sconfiggerà il nemico intergalattico e riporterà equilibrio nell'universo.

E mentre siamo in attesa di vedere la fine della stagione 5 di Legends of Tomorrow, Matt Ryan vorrebbe l'incontro di Constantine con Zatanna all'interno della serie tv. L'Arrowverse si arricchisce sempre di nuovi personaggi, ultimamente Legends of Tomorrow ha introdotto Incantatrice proveniente da Suicide Squad.