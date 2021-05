Legends of Tomorrow 6, David Ramsey racconta il suo nuovo misterioso personaggio

Lo scorso autunno era stato annunciato che David Ramsey, John Diggle in Arrow, sarebbe tornato nell'Arrowverse non solo per riprendere il suo personaggio, ma anche per dirigere alcuni episodi di diversi show e per interpretare un personaggio misterioso in Legends of Tomorrow. Erano in molti, così, a sperare di vederlo nel ruolo di Lanterna Verde.

Come possiamo vedere in calce alla notizia, nella foto pubblicata in esclusiva da TVLine, si tratta di qualcosa di molto diverso, più un pistolero da western che un supereroe.

Secondo David Ramsey, era in effetti lecito immaginarlo nel ruolo di Lanterna Verde. "La stampa diceva che avrei interpretato un personaggio misterioso in Legends of Tomorrow, e a partire da quella premessa, poiché ovviamente Legends attraversa il tempo e lo spazio, i fan lo hanno collegato a Lanterna Verde" ha raccontato in una recente intervista. "Ma in Legends c'è un personaggio completamente diverso. È un personaggio storico, un personaggio storico western."

Nei nuovi episodi della stagione 6 di Legends of Tomorrow si vede anche The Rock presidente degli Stati Uniti, e in base alle immagini di TVLine molti fan pensano che Ramsey possa interpretare Bass Reeves, personaggio storico realmente esistito e citato anche in Watchmen.

Se nello scorso episodio la squadra di Legends of Tomorrow vola nel 2045, David Ramsey interpreta e dirige l'episodio 8 della stagione 6 di Legends of Tomorrow, intitolato Stressed Western.