Legends of Tomorrow 6, un importante ritorno nel nuovo episodio: scopriamo qual è

Continua la sesta stagione di Legends of Tomorrow, che nelle scorse settimane ha confermato l'esistenza della Justice League nell'Arrowverse. L'episodio andato in onda lo scorso weekend, intitolato This Is Gus, è incentrato sul personaggio di Behrad e ha visto anche un ritorno abbastanza sorprendente.

Proviamo a ricapitolare ciò che è successo, avvisando che seguiranno spoiler.

L'episodio 6x09 di Legends of Tomorrow parte dal presupposto che è il compleanno di Behrad e sembra che tutti lo abbiano dimenticato, compresa sua sorella Zari (Tala Ashe). Nel corso della puntata, grazie anche all'espediente della sitcom e dei cambiamenti nella trama, viene alla luce il fatto che Zari non abbia apprezzato suo fratello quanto forse avrebbe potuto. Quando alla fine dell'episodio le cose tornano in ordine, la squadra organizza a Behrad una festa di compleanno ma Zari non c'è.

La vediamo invece andare a far visita alla cosiddetta Zari 1.0, che dal canto suo non ha mai smesso di apprezzare suo fratello e di preoccuparsi per lui. Ed è proprio per questo che Zari 2.0 le dice che, finché una delle due rimane all'interno del totem, l'altra può essere fuori senza alcun effetti sulla linea temporale. Così Zari 1.0 può passare un po' di tempo con suo fratello e i suoi amici, cosa che non si sarebbe mai aspettata di poter fare, e potremmo rivederla anche in futuro.

Quello che sappiamo già, invece, è che il prossimo episodio di Legends of Tomorrow ci riporterà nella Guerra Civile spagnola.