Legends of Tomorrow 6, nuovo ingresso nel cast: si tratta di Lisseth Chavez

Come confermato nel corso del panel DC FanDome dedicato alla sesta stagione di Legends of Tomorrow, la Waverider degli eroi del domani ha trovato una nuova occupante in Lisseth Chavez, attrice che andrà a interpretare il personaggio di Esperanza "Spooner" Cruz, che avrà "un ruolo unico nella lotta contro gli alieni spaziali".

Forte e autosufficiente, Spooner vive al di fuori della rete, ideando una tecnologia portentosa per l'individuazione degli alieni e conseguente difesa. Per molti è un po' paranoica ma lei si definisce "molto preparata", soprattutto dopo essere sopravvissuta a un incontro ravvicinato del terzo tipo da piccola. Da quell'evento ha acquisito la capacità di comunicare telepaticamente con gli alieni, abilità che la rende la recluta perfetta per le Leggende del Domani.



Come sapete alla fine della quinta stagione, il personaggio interpretato da Caity Lotz è stato rapito da dei misteriosi alieni, finendo così separata dal resto del gruppo. Parlando del cast, lo showrunner ha confermato che Olivia Swann farà parte del gruppo di attori presenti nella stagione, prestando il suo volto per dare vita ad Astra Logue. Oltre lei troveremo anche Tala Ashe, Jes Macallan, Amy Louise Pemberton, Nick Zano, Dominic Purcell e Matt Ryan.

L'attuale Pandemia di Coronavirus ha sospeso i lavori di numerose serie TV ed è così anche per Legends of Tomorrow, le cui riprese delle puntate inedite sarebbero dovute iniziare in queste settimane, ma che alla fine sono state rinviate.



La data di uscita ha subito quindi uno slittamento in avanti, sembra ormai certo infatti che la sesta stagione debutterà tra aprile e giugno del 2021, per ora comunque non abbiamo avuto altre informazioni a riguardo. Infine vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di Legends of Tomorrow, in cui discute del rapporto tra Sara e Ava.