Legends of Tomorrow 6, una pista da bowling cosmica nella trama del nuovo episodio

Dopo un episodio di Legends of Tomorrow sulla guerra civile spagnola, la sesta stagione della serie DC prosegue, e The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale della puntata intitolata The Final Frame, in onda negli Stati Uniti il prossimo 8 agosto. Alla regia, per l'occasione, ci sarà l'attrice Jes Macallan.

Qualche settimana fa, Legends of Tomorrow ha confermato l'esistenza della Justice League nell'Arrowverse. La sinossi ufficiale dell'episodio 6x11, invece, recita:

"Quando le Leggende rintracciano un altro pod alieno, trovano un dispositivo che li trasporta in una pista da bowling cosmica. Prima di consultare Sara (Caity Lotz), Astra (Olivia Swann) e Rory (Dominic Purcell), Spooner (Lisseth Chavez) fa una scommessa contro i campioni in carica per un passaggio al Waverider, ma non tutti sono contenti del piano quando realizzano a cosa stanno andando incontro. Altrove, Nate (Nick Zano) pianifica un appuntamento romantico con Zari (Tala Ashe), ma niente va come previsto. Nel frattempo, Behrad (Shayan Sobhian) e Gary (Adam Tsekham) cercano di distrarre Ava (Jes Macallan), da quello che sta succedendo con la pianificazione del matrimonio."

Detta così, la "pista da bowling cosmica" può far pensare a un'atmosfera alla Douglas Adams. Il nuovo episodio di Legends of Tomorrow 6 è scritto da James Eagan e Ray Utarnachitt. Oltre agli attori già citati, fa parte del cast dell'episodio anche Matt Ryan.