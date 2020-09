Legends of Tomorrow 6: prime anticipazioni sul destino di Sara dopo il finale a sorpresa

Il quinto season finale di Legends of Tomorrow ha lasciato i fan della serie non poco sorpresi e confusi dopo la sconvolgente uscita di scena di Sara Lance, aka White Canary. A dirci di più sul suo futuro sono i produttori esecutivi Keto Shimizu e Grainne Godfree, le cui dichiarazioni troverete oltre il salto, ma attenzione agli spoiler!

Tra i protagonisti della serie sin dalla prima stagione, in breve tempo ben presto Sara è divenuta il leader carismatico dell squadra di eroi nello spin-off dell'Arrowverse e anche per la sesta stagione promette di fare scintille, nonostante il vertiginoso cliffhanger del finale. Dopo aver perso uno dei suoi poteri più importanti, l'eroina è stata infatti rapita dagli alieni lasciando una grande incognita su quello che le succederà.

In occasione del DC FanDome, Shimizu è intervenuto come ospite del panel dedicato alla serie rassicurando i fan di Legends of Tomorrow affermando che "Non perderanno la loro Sara" e che, sebbene per un po' di tempo non sarà con la sua squadra, la serie ne seguirà comunque le avventure ovunque si trovi. Grande spazio avranno inoltre le conseguenze della sparizione di White Canary e i nuovi equilibri, ma soprattutto scompensi, che si avranno tra i suoi amici vigilantes, tanto che il Godfree ha parlato di un vero e proprio "vuoto di potere".

