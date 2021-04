Legends of Tomorrow 6, la produttrice Grainne Godfree: 'Vedremo Constantine felice'

Abbiamo visto il trailer della sesta stagione di Legends of Tomorrow, inoltre in una nuova intervista la produttrice Grainne Godfree ha rivelato importanti novità per Constantine, il personaggio interpretato da Matt Ryan.

Nelle puntate conclusive della quinta parte della serie di The CW abbiamo potuto notare l'avvicinamento di Constantine e Zari, evento che ha colto di sorpresa i numerosi fan di Legends of Tomorrow. La produttrice Grainne Godfree ha risposte alle domande dei giornalisti di TVLine, in particolare sulle vicende del mago con il volto di Matt Ryan: "Vedremo John Constantine in una modalità inedita e misteriosa... sarà felice. Astra non è più all'inferno e John si sente ottimista per come stanno andando le cose con Zari. Nonostante tutti e due tendano a reprimere i loro sentimenti, hanno delle ottime possibilità di stare insieme, ma prima dovranno sconfiggere un'invasione aliena sulla Terra, la novità di Zari che è diventata famosa sui social media e i demoni personali di John..."

I prossimi episodi inediti andranno in onda a partire dal 2 maggio, nei giorni scorsi inoltre uno degli attori dello show ha fatto sapere che non sarà più presente nelle puntate di Legends of Tomorrow, invece ecco una intervista a Tara Ashe, interprete di Zari.