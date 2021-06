Legends of Tomorrow 6 ci riporta nel Far West nel nuovo episodio 'Stressed Western'

L'ottavo episodio della sesta stagione di Legends of Tomorrow, "Stressed Western, ci riporterà indietro ai tempi del vecchio West. Leggiamo insieme cosa accadrà nella sinossi ufficiale condivisa da The CW.

L'emittente americana The CW, dimora dell'Arrowverse, ha reso nota la sinossi dell'intitolato Stressed Western."Con la banda finalmente riunita, le Leggende si ritrovano a fare affidamento su Nate (Nick Zano) per tenere la situazione sotto controllo mentre si recano nel vecchio West peruna missione di ricerca di un alieno. Dopo aver cercato di tornare alla normalità, Sara (Caity Lotz) rivela il suo segreto a Ava (Jes Macallan) e il resto del team, lasciandoli senza parole. Constantine (Matt Ryan) chiede consiglio a Gary (Adam Tsekham) che potrebbe avere la risposta ai suoi problemi. Spooner (Lisseth Chavez) e Astra (Olivia Swann) sono costretti a fare squadra nonostante le loro personalità contrastanti per affinare i loro poteri. Nel frattempo Zari (Tala Ashe) si interessa in modo insolito alla vita privata di Behrad (Shayan Sobhian)".

Tra gli attori presenti nell'episodio vi sarà anche Dominic Purcell, mentre la sceneggiatura Matthew Maala. Dietro la cinepresa troviamo la star di Arrow David Ramsey, tornato a vestire i panni di John Diggle (ma non solo).

L'episodio 6x08 Stressed Western andrà in onda in America il 27 giugno 2021.