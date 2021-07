Legends of Tomorrow 6 ci riporta nella Guerra civile spagnola: la trama del nuovo episodio

Mentre restiamo in attesa dell'arrivo della sesta stagione di Legends of Tomorrow in Italia, prosegue negli Stati Uniti la programmazione su The CW, che ha diffuso in rete la sinossi ufficiale dell'episodio 6x10, intitolato Bad Blood'.

"IL CERCHIO DELLA VITA - Ossessionato dal recuperare i suoi poteri, Costantine (Matt Ryan) convince Spooner (Lisseth Chavez) a unirsi a lui nella ricerca per trovare la Fontana dell'Impero", si legge nella descrizione reso nota da Comicbook.com. "Dopo esseri ritrovati sul finire della Guerra civile spagnola, Spooner stringe un legame inaspettato con qualcuno che sente il bisogno di proteggerli da tutti, incluso Constantine. Ora che hanno un ospite speciale a bordo della Waverider, Nate (Nick Zano), Zari (Tala Ashe), Behrad (Shayan Sobhian), Gary (Adam Tsekham) e Astra (Olivia Swann) lavorano insieme ma sperimentano alcuni dolori della crescita lungo la strada. Nel frattempo, Sara (Caity Lotz) e Lita (Mina Sundwall) sono preoccupate per lasalute di Rory, quindi cercano di convincerlo a prendere la questione sul serio."

Tra gli attori presenti nella puntata troviamo anche Jess Mcallan. Alexandra La Roche firma la regia dell'episodio scritto da Grainne Godfree.

'Bad Blood' andrà in onda su The CW il prossimo 18 luglio. Nel frattempo, lo ricordiamo, Legends of Tomorrow ha confermato l'esistenza della Justice League nell'Arrowverse.