Legends of Tomorrow 6, la squadra vola nel 2045 nelle foto del nuovo episodio

Mentre nei giorni scorsi sono iniziate le riprese del finale della stagione 6 di Legends of Tomorrow, The CW ha pubblicato le foto ufficiali del terzo episodio, intitolato The Ex-Factor, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 16 maggio. In quella puntata la squadra continua a rintracciare alieni, stavolta nel 2045.

Nell'episodio 3x06 di Legends of Tomorrow vedremo poi Zari (Tala Ashe) partecipare a una gara canora, e gli sviluppi della sua relazione con Constantine (Matt Ryan).

"Vedremo John Constantine in uno stato nuovo e più misterioso che mai: felice" ha anticipato a TVLine la produttrice esecutiva dello show, Grainne Godfree. "Astra non è più all'Inferno e John è cautamente ottimista su come stanno le cose con Zari. Ma prima dovranno combattere gli alieni intenzionati a conquistare la Terra."

Le foto ufficiali del nuovo episodio di Legends of Tomorrow sono visibili all'interno della nostra gallery. Abbiamo visto la sinossi dell'episodio Meat: The Legends, mentre quella di The Ex-Factor recita: "SUL GRANDE PALCO - Le leggende si trovano nel 2045 a cercare di sconfiggere un guerriero alieno che non lascia altra scelta a Zari (Tala Ashe) se non quella di partecipare a una popolare competizione di canto. Ava (Jes Macallan) ne ha finalmente abbastanza del comportamento di Rory (Dominic Purcell) [...]. Sara (Caity Lotz) si ritrova a lottare dopo essere stata attaccata, ma qualcuno di familiare la aiuta a continuare a cercare rifugio. Nel frattempo, Zari e Constantine (Matt Ryan) hanno una conversazione tanto necessaria tra loro."

L'episodio, scritto da Grainne Godfree e Tyron Carter, è diretto da David Geddes.