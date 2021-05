Legends of Tomorrow 6, The Rock è Presidente degli Stati Uniti nel nuovo episodio!

Se nella nostra realtà Dwayne The Rock Johnson ha tutta l'intenzione di correre per la presidenza, nel futuro di Legends of Tomorrow è già il Presidente degli Stati Uniti d'America, in quanto vedremo i nostri protagonisti viaggiare fino al 2045, anno in cui proprio l'ex-wrestler e adesso attore campione di incassi è al comando della nazione.

E' quanto vediamo nella nuova featurette dedicata al prossimo episodio di Legends of Tomorrow e intitolata Screwing Summer Up For The Better che mostra degli estratti dall'episodio The Ex-Factor che andrà in onda su The CW il prossimo 16 maggio. Nel video c'è anche un'intervista realizzata dal produttore dello show Keto Shimizu: "Questa stagione di Legends è veramente divertente, siamo davvero orgogliosi di quello che siamo stati in grado di realizzare. Alieni, diavolo se sono divertenti".

Nell'episodio 3x06 di Legends of Tomorrow vedremo poi Zari (Tala Ashe) partecipare a una gara canora, e gli sviluppi della sua relazione con Constantine (Matt Ryan).

"Vedremo John Constantine in uno stato nuovo e più misterioso che mai: felice" ha anticipato a TVLine la produttrice esecutiva dello show, Grainne Godfree. "Astra non è più all'Inferno e John è cautamente ottimista su come stanno le cose con Zari. Ma prima dovranno combattere gli alieni intenzionati a conquistare la Terra."

Di seguito la sinossi dell'episodio The Ex-Factor: "SUL GRANDE PALCO - Le leggende si trovano nel 2045 a cercare di sconfiggere un guerriero alieno che non lascia altra scelta a Zari (Tala Ashe) se non quella di partecipare a una popolare competizione di canto. Ava (Jes Macallan) ne ha finalmente abbastanza del comportamento di Rory (Dominic Purcell) [...]. Sara (Caity Lotz) si ritrova a lottare dopo essere stata attaccata, ma qualcuno di familiare la aiuta a continuare a cercare rifugio. Nel frattempo, Zari e Constantine (Matt Ryan) hanno una conversazione tanto necessaria tra loro".