Legends of Tomorrow 6, nuovo trailer: Constantine vuole riottenere i suoi poteri!

The CW ha diffuso un breve trailer ufficiale di 'There Will Be Brood', quattordicesimo e penultimo episodio della stagione 6 di Legends of Tomorrow in onda negli Stati Uniti il prossimo 29 agosto. Il titolo è un riferimento a There Will Be Blood, acclamato film di Paul Thomas Anderson noto in Italia come Il petroliere.

Questa la sinossi: "IN CERCA DI RISPOSTE - Quando Astra (Olivia Swann) e Spooner (Lisseth Chavez) si ritrovano clandestini, scoprono che Constantine (Matt Ryan) sta ancora inseguendo la Fontana dell'Impero e si ritrovano nel Texas degli anni '20. Con il resto delle Leggende bloccate, escogitano un piano per trovare aiuto sfruttando Rory (Dominic Purcell) come esca, cosa che aiuterà quest'ultimo a riunirsi con qualcosa di molto speciale. Nel frattempo, Sooner apprende alcune sorprendenti informazioni sul suo passato."

Il cast include anche Caity Lotz, Nick Zano, Tala Ashe, Jes Macallan, Adam Tsekham e Shayan Sobhian. L'episodio è diretto da Maisie Richardson-Sellers su una sceneggiatura scritta da Ray Utarnachitt e Marcelena Campos Mayhorn.

Il mese scorso è stato annunciato che Legends of Tomorrow 6 firmerà la fine del viaggio di John Costantine, mentre Matt Ryan rimarrà nella serie come interprete di un nuovo personaggio, l'eccentrico dottor Dwyn Davis.