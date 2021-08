Legends of Tomorrow 6, ecco il trailer dell'episodio finale!

In Italia è ancora inedita ma negli Stati Uniti la stagione 6 di Legends of Tomorrow sta volgendo al termine. I fan non vedono l'ora di scoprire quali sorprese riserverà la trama del capitolo conclusivo e ora il trailer anticipa alcune delle sequenze che animeranno l'ultima parte di questa avvincente stagione della serie dell'Arrowverse.

Legends of Tomorrow in Italia viene trasmessa di Premium Action. Il titolo dell'ultimo episodio della sesta stagione della serie è The Fungus Amongus e verrà trasmesso negli USA il prossimo 5 settembre. Se ve la siete persa nel frattempo potete recuperare l'anteprima dell'episodio 14 di Legends of Tomorrow 6.



La sinossi di Legends of Tomorrow 6x15 racconta:"Quando Sara (Caity Lotz) realizza il piano Bishop (guest star Raffi Barsoumian), Ava (Jes Macallan) convince Sara a consentire alle Leggende di fare un'eccezione alle regole per aiutare a contrattaccare. Nel frattempo Behrad (Shayan Sobhian) organizza un piano interessante che permette a Sara di entrare in contatto con un vecchio amico. Durante una battaglia Sara e Ava prendono una decisione importante ma dovranno essere supportate dall'intero team".

Il cast della serie è composto da Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Olivia Swann e Adam Tsekham.



Constantine lascerà la serie dopo la stagione 6 ma Matt Ryan rimarrà nel cast dello show con un nuovo ruolo.