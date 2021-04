Legends of Tomorrow 6: trailer, poster e prime immagini dalla nuova stagione

La sesta stagione di Legends of Tomorrow sta finalmente per arrivare su The CW. Scopriamo insieme a cosa andremo incontro questa volta grazie alle nuove immagini, un primo poster e il trailer ufficiale dei nuovi episodi.

I supereroi DC in casa The CW non mancano mai, ma è da un po' che non vediamo le Leggende in azione. Ma tranquilli, non manca molto al loro ritorno.

Il 2 maggio andrà infatti in onda la season premiere della sesta stagione di Legends of Tomorrow, Ground Control to Sara Lance, e a giudicare dai nuovi materiali promozionali, neanche questa volta i nostri eroi sono stati in grado di stare lontano dai guai (in compenso, il poster in stile VHS è davvero originale!).

Dopotutto, non solo il loro capitano è stato rapito, ma dovranno vedersela anche con gli alieni...

"Dopo aver passato la scorsa stagione cercando di rintracciare il Loom of Fate per poter riportare indietro i loro compagni caduti, le Leggende devono ora salvare il corso della storia da un avversario come mai ne hanno incontrati in passato (o nel futuro). I co-capitani del WaveRider, Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) hanno avuto a che fare con mostri, anomalie spazio-temporali e, più recentemente, villain dall'Inferno, ma questa stagione si ritroveranno ad affrontare qualcosa di ancor più insidioso e bizzarro... Alieni spaziali! Ci vorrà più dei poteri di John Constantine (Matt Ryan); di un quasi del tutto riformato piromane Mick Rory (Dominic Purcell); di uno storico che può trasformarsi in acciaio, Nate Heywood (Nick Zano); e un duo di fratelli in grado di controllare il totem del vento, Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian), per salvare il mondo una sesta volta. Dovranno reclutare una nuova Leggenda, una donna che è stata rapita dagli alieni quando era ancora solo una bambina, ed è stata presumibilmente dotata di poteri che aiuteranno il team a sconfiggere i loro nemici intergalattici. O quello, o è semplicemente fuori di testa..." si leggeva nella sinossi officiale della sesta stagione.

Chissà cosa combineranno adesso i supereroi più bizzarri del cosmo.