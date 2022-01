Legends of Tomorrow 7, nell'episodio 11 della serie anche Anti-Flash!

Matt Letscher ritorna nei panni di Eobard Thawne nel prossimo episodio di Legends of Tomorrow in onda su The CW negli Stati Uniti, dal titolo Rage Against the Machines, in base a quanto si legge in una sinossi dell'episodio appena pubblicata. Il personaggio comparirà nell'episodio 11 che andrà in onda il 2 febbraio.

Ecco la sinossi da cui è stata ricavata la notizia:"Con l'aiuto di Eobard Thawne (guest star Matt Letscher) le Leggende rompono il 'punto fisso' creando un'aberrazione che attirerà il Cavaliere del Male. Le Leggende rimangono presto scioccate da chi gli ha dato la caccia e Sara (Caity Lotz) cerca di negoziare, ma non va come previsto. Apparentemente senza opzioni, Gwyn (Matt Ryan) si dimostra all'altezza della situazione usando la sua esperienza militare ed escogita un piano furtivo. Nel frattempo Gary (Adam Tsekham) aiuta Astra (Olivia Swann) riguardo a Gideon (Amy Pemberton)".

Scoprite quando finirà la serie Legends of Tomorrow, uno degli show più apprezzati del vasto Arrowverse, nato dalla prima serie del franchise, Arrow, dalla quale l'universo seriale prende il nome.



Eobard Thawne, meglio conosciuto come Professor Zoom o Anti-Flash è un supercriminale principalmente associato a Barry Allen/Flash.

Si tratta di uno scienziato con grandissime doti d'intelletto che viaggia nel tempo per affrontare il suo acerrimo nemico, proprio Flash.



Ancora inedita in Italia, sul nostro sito trovate le prime immagini di Legends of Tomorrow 7.