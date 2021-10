Legends of Tomorrow 7, le Leggende hanno bisogno di un passaggio nel nuovo episodio

La sinossi del secondo episodio della settima stagione di Legends of Tomorrow ci svela cosa s'inventeranno adesso le Leggende per raggiungere la loro prossima meta.

Il finale della sesta stagionde di Legends of Tomorrow aveva lasciato i nostri eroi letteralmente a piedi, dopo che il Waverider è stato distrutto (apparentemente da un altro Waverider!), e da quanto trasparso dalla sinossi della premiere di Legends of Tomorrow 7, il gruppo non sembra aver fatto molti progressi, dato che è ancora bloccato nel 1925 e ha persino attirato l'attenzione del capo dell'FBI J. Edgar Hoover.

Come sarà dunque la situazione che ci accoglie nella 7x02 The Need for Speed?

"Mentre le Leggende contemplano come arrivare a New York City, Behrad (Shayan Sobhian) scopre che Hoover ha dei biglietti del treno per DC e Sara (Caity Lotz) e Ava (Jes Macallan) ideano un piano. Con l'aiuto di Gary (Adam Tsekham), Nate (Nick Zano) dovrà impersonare Hoover, ma scoprirà presto che essere Hoover è più difficile di quel potesse pensare.

Dato che Zari (Tala Ashe) è rimasta senza internet, è costretta a una disintossicazione forzata e diventa ossessionata dallo scoprire chi ha fatto saltare in aria il Waverider. Nel frattempo Astra (Olivia Swann) e Spooner (Lisseth Chavez) sono rimaste in Texas per fare i conti con le conseguenze dell'incantesimo speciale di Astra".

Nell'episodio scritto da Morgan Faust & Marcelena Campos Mayhorn e diretto da Alexandra LaRoche compare anche Amy Pemberton.