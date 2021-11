Legends of Tomorrow 7, le Leggende vanno in guerra nella trama del settimo episodio

Superato l'episodio 100 di Legends of Tomorrow, i nostri eroi devono ora affrontare nuove sfide e avversità, a partire da... Una Guerra Mondiale. Scopriamo cosa accadrà nel settimo episodio della nuova stagione della serie DC.

Intitolato "A Woman's Place is in the War Effort!", il settimo episodio della settima stagione di Legends of Tomorrow trasporterà (o meglio, farà precipitare) le Leggende negli anni '40, in piena Guerra Mondiale.

Come recita infatti la sinossi ufficiale della 7x07 "Quando le Leggende si schiantano nella Seattle del 1940, si ritrovano nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale con un ospite a sorpresa. Avendo bisogno di pezzi di ricambio per sistemare la macchina del tempo, Sara, Ava, Astra, Spooner e Gideon finiscono con il lavorare in differenti sezioni di una fabbrica di aeroplani assieme a 'Rosies'. Astra, tuttavia, si infastidisce subito per l'iniquità tra le forze di lavoro, e decide di prendere in mano la situazione. Nel frattempo, Behrad si offrirà di insegnare a Nate qualcosa sugli usi e costumi persiani".

Nell'episodio scritto da Morgan Faust & Leah Poulliot e diretto da Glen Winter, che andrà in onda su The CW mercoledì 24 novembre, compaiono anche Olivia Swann, Adam Tsekham, Tala Ashe, Lisseth Chavez, Amy Pemberton e Shayan Sobhian.

E se siete di curiosi di scoprire con chi si scontreranno le Leggende nei prossimi episodi, date un'occhiata a quello che ha detto lo showrunner sui nuovi villain di Legends of Tomorrow.