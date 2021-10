Legends of Tomorrow 7, passato e presente si incontrano nella sinossi dell'episodio 100

La settima stagione di Legends of Tomorrow si avvicina sempre di più, e con essa il tanto atteso centesimo episodio, che come ogni serie The CW che riesce a raggiungere questo traguardo, ci riserverà grandi sorprese e ancor più grandi ritorni. Ma scopriamo qualcosa in più al riguardo grazie alla sinossi dell'episodio.

La strada per il 100esimo episodio di Legends of Tomorrow sta per iniziare, e dopo i primi due episodio, arriverà finalmente il momento della 7x03 "wvrdr_error_100 not found" (non è un vero errore, è proprio questo il titolo), che andrà in onda il 27 ottobre.

"Immaginate la prospettiva di Sara, lei che è l'ultima rimasta [del team originale]. Ovviamente, è particolarmente protettiva, essendo il capitano, ma avendo visto letteralmente ogni altra Leggende venire e andar via, è logico che voglia aggrapparsi il più possibile all'attuale formazione. Ed è questo che ci porta al 100esimo episodio che sarà anche una rivisitazione di tutte le Leggende che abbiamo visto finora" ha commentato lo showrunner Phil Klemmer.

E per far ciò, sarà fondamentale il personaggio di Gideon. Come? Ce lo svela la sinossi ufficiale: "Leggende del passato e del presente nel 100esimo episodio - Astra (Olivia Swann), Spooner (Lisseth Chavez) e l'ora umana Gideon (Amy Pemberton) cercano di salvare le Leggende, ma Gideon viene sopraffatta dalla sua nuova natura e e le scelte umane, e finisce in uno stato catatonico. Astra e Spooner uniscono i loro poteri per accedere alla mente di Gideon e scoprono che un virus sta cercando di cancellare tutti i suoi ricordi. Cercando di agire il più velocemente possibile, mettono su un piano per sconfiggere il virus prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, le Leggende stanno per affrontare un nuovo, potente avversario".

Nell'episodio scritto da Phil Klemmer & Matthew Maala e diretto da Caity Loitz vedremo anche Loitz, Jes Macallan, Shayan Sobhian, Nick Zano, Tala Ashe, e Adam Tsekham. Inoltre, sappiamo già che nell'episodio 100 di Legends of Tomorrow tornerà Wentworth Miller nei panni di Leonard Snart a.k.a. Captain Cold, e non sarà l'unica grande guest star per l'occasione. Ma per vedere chi altri comparirà, beh, per quello dovremo attendere il fatidico giorno.