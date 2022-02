Legends of Tomorrow 7, i protagonisti nelle foto del finale di stagione!

The CW ha pubblicato le foto di Knocked Down, Knocked Up, atteso finale della serie DC, Legends of Tomorrow. L'episodio andrà in onda il prossimo 2 marzo. Al momento manca all'appello anche la penultima puntata prima della conclusione definitiva dello show dell'Arrowverse e spin-off di Arrow e The Flash.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Legends of Tomorrow 7.



La stagione ha riservato grandi sorprese; nell'episodio 100 della serie abbiamo ritrovato il Captain Cold di Wentworth Miller. La sinossi dell'episodio, precedentemente pubblicata, anticipa un interessante caos, tra cui un trattato che viene infranto e un segreto che Sara nasconde ad Ava.

Il finale di stagione vede le Leggende deluse e ferite dalle azioni di Gideon (Amy Pemberton) ma lei stessa è inorridita quando Al Gideon le parla di Gary (Adam Tsekhman). Desiderosi di tornare a fare ciò che amano di più, si rendono conto che Gwyn (Matt Ryan) ha infranto il trattato e bisogna trovarlo. Nel frattempo Sara (Caity Lotz) nasconde un importante segreto ad Ava (Jes McCallan) perché non sa come reagirà.

Kevin Mock ha diretto l'episodio finale, scritto da Phil Klemmer e Keto Shimizu.



Ricordiamo che nell'episodio 11 è presente l'Anti-Flash, come vi abbiamo precedentemente annunciato. In Italia sono ancora inedite le stagioni 6 e 7 di Legends of Tomorrow, dopo la messa in onda della quinta stagione nel 2020.