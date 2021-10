Legends of Tomorrow 7, lo showrunner presenta i nuovi villain: 'Li scoprirete presto'

Nell'imminente stagione 7 assisteremo all'episodio 100 di Legends of Tomorrow, e il co-showrunner Keto Shimizu continua a stuzzicare i fan con delle anticipazioni sui nuovi episodi della serie DC. C'è molta curiosità, per esempio, verso quelli che saranno i prossimi villain, ma a quanto pare lo show seguirà un approccio diverso.

"Non dirò esplicitamente chi sono i nostri villain, perché credo che sarà una scoperta divertente per i nostri fan" ha spiegato Keto Shimizu a SYFY Wire. "Ma dirò che non dovrete aspettare a lungo per scoprirlo. Piuttosto che il mistero, il Chi è? Cosa sta succedendo?, in realtà siamo più interessati al perché di quelle storie. Quindi in realtà racconteremo come delle storie parallele nella prima parte della nuova stagione, che spiegano come è stato creato il villain, ma anche cosa è successo dopo."

Nella stagione 7 di Legends of Tomorrow, sempre nel centesimo episodio, rivedremo anche Wentworth Miller nel ruolo di Captain Cold. Keto Shimizu ha poi continuato il suo discorso aggiungendo che, intorno alla metà della stagione, la dinamica tra gli antagonisti "complica ulteriormente la traiettoria delle Leggende nel loro percorso di ritorno ai loro tempi nativi. [...] Dovranno superare un enorme ostacolo, o meglio diversi ostacoli, ma il più grande è che sono intrappolati in un periodo di tempo che non è il loro, e non hanno gli strumenti che normalmente hanno per raggiungere il loro obiettivo."