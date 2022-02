Legends of Tomorrow 7: il nuovo trailer promette un finale di stagione esplosivo!

The CW ha diffuso in streaming una nuova anteprima tratta dal finale della settima stagione di Legends of Tomorrow, il cui appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 2 marzo. Quest'ultima avventura potrebbe mettere in serio pericolo Nate mentre il team è scioccato dalle azioni di Gideon. Ingredienti per un finale di stagione esplosivo.

Attenzione, non visualizzate il filmato e non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Legends of Tomorrow 7, se non siete ovviamente in pari con le puntate mandate in onda finora.

La stagione ha riservato grandi sorprese; nell'episodio 100 della serie abbiamo ritrovato il Captain Cold di Wentworth Miller. La sinossi dell'episodio, precedentemente pubblicata, anticipa un interessante caos, tra cui un trattato che viene infranto e un segreto che Sara nasconde ad Ava. Il finale di stagione vede le Leggende deluse e ferite dalle azioni di Gideon (Amy Pemberton) ma lei stessa è inorridita quando Al Gideon le parla di Gary (Adam Tsekhman). Desiderosi di tornare a fare ciò che amano di più, si rendono conto che Gwyn (Matt Ryan) ha infranto il trattato e bisogna trovarlo. Nel frattempo Sara (Caity Lotz) nasconde un importante segreto ad Ava (Jes McCallan) perché non sa come reagirà. Kevin Mock ha diretto l'episodio finale, scritto da Phil Klemmer e Keto Shimizu.

Ricordiamo che nell'episodio 11 è comparso l'Anti-Flash, come vi abbiamo precedentemente annunciato. In Italia sono ancora inedite le stagioni 6 e 7 di Legends of Tomorrow, dopo la messa in onda della quinta stagione nel 2020.

Per quanto riguardo l'Arrowverse, nell'ultimo episodio di Batwoman è stata citata Batgirl.