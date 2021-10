Legends of Tomorrow 7, Wentworth Miller sarà di nuovo Captain Cold nell'episodio 100

Era da un po' che mancava dagli schermi The CW, ma Wentworth tornerà finalmente a fare visita ai suoi compagni nell'episodio numero 100 di Legends of Tomorrow.

Pronti a rivedere Captain Cold?

Wentworth Miller sarà di nuovo Leonard Snart a.k.a. Captain Cold nel centesimo episodio di Legends of Tomorrow, che andrà in onda in America il 27 ottobre.

Arrivata alla sua settima stagione, Legends of Tomorrow dedicherà l'episodio che segnerà l'importante traguardo a un viaggio nel passato diverso dal solito...

"L'intero episodio si fonda davvero sulla memoria di Gideon" ha raccontato il produttore esecutivo Phil Klemmer in una recente intervista "Ci è venuto in mente, dovendo fare una retrospettiva dei 100 episodi, che Gideon è stata l'unica a vedere tutto. Sì, Sara Lance è stata lì dal primo episodio, ma è solo un'umana. Ci sono delle cose che si sarà persa"

"Così è stato davvero entusiasmante fare un excursus di tutte le stagioni e diciamo analizzare l'evoluzione dello show attraverso gli occhi di Gideon" continua poi, aggiungendo che "Volevamo anche dare l'occasione ai membri più nuovi del team di incontrare la vecchia generazione, i membri originali delle Leggende".

Per questo i fan dello show potranno aspettarsi "alcune guest star d'eccezione" e quindi altri annunci simili a quello di Miller per l'episodio che per l'occasione sarà diretto da Caty Loitz (questa non sarà la prima volta che l'interprete di Sara Lance dirigerà un episodio di Legends of Tomorrow). Che siano di ritorno, diciamo, anche Arthur Darvill e Brandon Routh?

Impossibile dirlo al momento, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Intanto vi lasciamo con le foto dalla season premiere di Legends of Tomorrow 7.