Legends of Tomorrow: Adam Tsekhman promosso regular per la stagione 6

Dopo aver fatto la sua prima apparizione all'inizio della terza stagione, sembra che nella prossima stagione, la sesta, di Legends of Tomorrow il personaggio di Gary Green avrà molto più spazio. L'attore che lo interpreta, Adam Tsekhman, è stato infatti promosso come regular all'interno del cast.

I nuovi episodi della serie CW, che arriveranno all'inizio del 2021, vedranno Gary entrare a far parte a tutti gli effetti delle Leggende, ed esploreranno anche le origini del personaggio, che a quanto riporta Entertainment Weekly sono "ancora più bizzarre di quanto si possa immaginare".

In precedenza, anche Shayan Sobhian (che interpreta Behrad) e Olivia Swann (Astra) erano stati aggiunti al cast regolare di Legends of Tomorrow per la sesta stagione dello show, mentre Lisseth Chavez (Chicago P.D.) era entrata nel cast nel ruolo di Esperanza “Spooner” Cruz.

Prima dell'esperienza nella serie DC, Adam Tsekhman aveva partecipato a show come Transparent, 2 Broke Girls, Hawaii Five-0 e Six.

La novità principale della prossima stagione di Legends of Tomorrow è costituita dalla minaccia aliena con cui dovranno confrontarsi i protagonisti. I creatori della serie hanno promesso qualcosa di grande e di folle, anticipando i riferimenti ai vari sottogeneri della fiction sugli alieni. Nei nuovi episodi della serie DC, inoltre, potrebbero esserci due Zari contemporaneamente.