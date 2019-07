Legends of Tomorrow: si aggiunge un nuovo personaggio al cast

Stando a quanto dichiarato dallo showrunner di Legends of Tomorrow, la prossima stagione della serie con protagonista White Canary si preannuncia ricca di sorprese. Voci di corridoio ci dicono che un personaggio mai visto è pronto a fare la sua comparsa tra le Legende. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Le parole usate per descrivere questo nuovo supereroe hanno fatto alzare più di un sopracciglio: "sarà un mix tra il capitano Jack Sparrow e un Russel Brand con l'accento russo". Lo strano miscuglio tra il personaggio interpretato da Johnny Depp e la celebrity britannica non sembra descrivere un eroe già presente nel catalogo DC Comics, ma la fine della quarta stagione ci può dare un ulteriore indizio: le Legende infatti dovranno esiliare all'Inferno le figure storiche liberate da Astra. Che la fantomatica unione tra Jack Sparrow e Russel Brand sia un personaggio realmente esistito? Siamo molto curiosi di scoprirlo.

Purtroppo per i fan, ricordiamo che gli attori di Legends of Tomorrow non parteciperanno al San Diego Comic-Con, difficilmente quindi sapremo qualcosa in più nel corso dell'evento che avrà luogo nella cittadina californiana dal 18 al 21 luglio.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow non ha ancora una data di uscita, per ora i produttori hanno annunciato solo che la serie andrà in onda nel corso del 2020.