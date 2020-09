Legends of Tomorrow e gli alieni nella stagione 6: 'Faremo qualcosa di grande e di folle'

Tra le cose che sappiamo sulla stagione 6 di Legends of Tomorrow c'è l'entrata in scena di una misteriosa minaccia aliena. Non si tratta di una novità assoluta nell'Arrowverse, basti pensare che Supergirl è lei stessa un'aliena, ma sembra che assisteremo comunque a qualcosa di molto originale.

Nel corso del recente DC FanDome, infatti, gli sceneggiatori di Legends of Tomorrow hanno promesso interessanti novità, rivelando anche l'intenzione di giocare con i sottogeneri della fiction sull'argomento.

"Stiamo cercando di appoggiarci a ad alcuni generi sugli alieni" ha raccontato lo showrunner della serie DC Keto Shimizu. "Supergirl fa una sua propria versione sugli alieni, e stiamo cercando di fare qualcosa che sembri completamente diverso. Vogliamo metterci il nostro timbro."

Per quanto riguarda Legends of Tomorrow, ha continuato lo sceneggiatore Grainne Godfree, "ogni stagione cerchiamo di diventare più grandi e più folli, cosa che è interessante anche in questa stagione, in cui dobbiamo cercare di girare in sicurezza anche durante una possibile quarantena. Ma credo che se può farlo un altro show, possono farlo anche le Leggende."

Nei giorni scorsi anche Lisseth Chavez si è aggiunta al cast di Legends of Tomorrow: interpreterà Esperanza "Spooner" Cruz, che a quanto risulta sarà un personaggio chiave nella lotta contro gli alieni spaziali.

