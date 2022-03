Legends of Tomorrow: un amato membro del cast lascia lo show dopo la Stagione 7

Nella serata di ieri è andato in onda il finale della settima stagione di Legends of Tomorrow, che ha visto l'uscita di scena di uno dei personaggi più amati del cast dello show di The CW. Nel cast da svariato tempo, il personaggio esce di scena dopo un totale di 94 episodi e non farà quindi ritorno nella eventuale ottava stagione della serie.

Stiamo parlando di Nick Zano, aka Nate Hewyood (“Steel”) nello show. L'attore ha deciso che non tornerà come personaggio regular nemmeno se Legends of Tomorrow dovesse ottenere il rinnovo per un'ottava stagione. Zano si era unito alla serie nel corso della Stagione 2 e ha interpretato il suo personaggio per un totale di 94 episodi. Nella sua ultima "corsa", Zano è tornato sul campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale per salvare l'amore del suo amico Gwyn, Alun. Per riuscire nella sua missione deve però attraversare un’area dove è presente nell’area dell’iprite, ovvero il gas mostarda, situazione che erode la superficie di acciaio che ricopre il suo fisico. Nate si ritrova così a non avere più alcun superpotere e decide di trascorrere la sua vita insieme alla fidanzata Zari.

Ecco cosa ha detto Zano riguardo la sua uscita dalla serie: "Si è trattata di un’esperienza meravigliosa e bellissima. Perché conoscete il nostro show: è come far parte di un club. Rivela, in un certo senso, il tipo di persona che sei. Sei una persona che ama ridere, ma ha anche un grande cuore. Questa è la cosa splendida dei nostri fan e di tutti coloro che guardano la serie. E per quanto riguarda l’uscita di scena, è la vita. Non si possono prevedere le cose. Ti senti in un certo modo e il giorno dopo in un altro, ma il mio contratto era scaduto, l’ho rispettato e mi sentivo benissimo".

L'attore ha quindi concluso rivolgendosi al resto del cast: "Non penso avrò mai l’opportunità di trovarmi in una situazione così, in cui posso dire addio in un modo significativo, senza che uno show sia cancellato, gli showrunner vengano licenziati, gli attori vengano licenziati. Questa è la prima volta che ho avuto questa opportunità, salutare qualcosa che significa così tanto per me e uno show che significa così tanto, quindi è stato bello".

Ricordiamo che nell'episodio 11 è comparso l'Anti-Flash, come vi avevamo precedentemente annunciato. In Italia sono ancora inedite le stagioni 6 e 7 di Legends of Tomorrow, dopo la messa in onda della quinta stagione nel 2020.