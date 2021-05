Legends of Tomorrow, per un attore la serie è come un 'bizzarro Saturday Night Live'

Mentre la sesta stagione di Legends of Tomorrow si prepara ad andare in onda questa notte con il quarto episodio, intitolato 'Bay of Squids', la star Nick Zano ha elogiato la grande varietà della serie in un'intervista rilasciata a Comicbook.com.

"Penso che tutti gli artisti possano fare la loro parte. Questo lavoro, questo show, è come un bizzarro Saturday Night Live, ma i nostri sketch durano un'ora", ha dichiarato l'interprete di Nate. "È interessante e divertente poter dire 'Ehi, puntiamo tutto sul western.' Oppure buttarci sulla fantascienza degli anni '50. O le sitcom! Facciamo sitcom e questa cosa mi fa impazzire, è fantastico camminare sul set ed essere come su un palco di una sitcom con quattro telecamere. Questo è quello che stiamo facendo. Quindi non ci annoiamo mai , questo è sicuro."

Vi ricordiamo che nei nuovi episodi della stagione 6 di Legends of Tomorrow si vede anche The Rock nei panni del presidente degli Stati Uniti. Inoltre, a proposito della varietà di generi presenti all'interno della serie, l'ex attore di Arrow David Ramsey interpreterà e dirigerà l'episodio 8 della sesta stagione di Legends of Tomorrow, intitolato Stressed Western.



