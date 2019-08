Legends of Tomorrow: Ava e Lance dovranno convivere nelle prossime puntate della serie

Dopo aver scoperto che la prima puntata di Legends of Tomorrow 5 sarà un mockumentary ci arrivano nuove informazioni sulla serie TV con protagonisti i supereroi DC. Adesso scopriamo che ci sarà un ulteriore evento che sconvolgerà le vite di Sara Lance e Ava Sharpe.

Le due infatti saranno costrette a convivere insieme all'interno della Waverider, la base operativa delle Leggende. Caity Lotz ha commentato così la notizia: "Sarà molto difficile per Sara. Difficilmente riuscirà a trovare del tempo per sé stessa, ma sono sicura che sarà un'ottima opportunità per far crescere la sua relazione con Ava".

Come sapete i due personaggi hanno iniziato una strana relazione a partire dalla terza stagione della serie, insieme hanno dovuto affrontare le loro insicurezze e le scoperte che hanno fatto sul conto di Ava. Nonostante questo non sono sicure che la convivenza sarà positiva per il loro rapporto.

Anche la sceneggiatrice Keto Shimizu ha voluto dire la sua sulla protagonista con il volto di Jes Macallan: "Dovrà capire quale è il suo ruolo all'interno del Waverider. Abbiamo delle grandi storie in serbo per lei e vogliamo continuare a farla evolvere come personaggio. La amiamo così tanto".

Così dopo l'indiscrezione che Sara Lance otterrà dei superpoteri in Legends of Tomorrow 5, continuano le notizie sulle puntate che andranno in onda a partire dal prossimo 14 gennaio.