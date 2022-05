Legends of Tomorrow: Booster Gold è stato inserito per cercare di salvare la serie

A qualche settimana dalla cancellazione di Legends of Tomorrow da parte di The CW, il produttore e co-showrunner della serie Keto Shimizu ha ammesso che l'inserimento di Donald Faison nel cast nei panni di Booster Gold è stato un tentativo abbastanza palese da parte loro di salvare la serie da questo suo triste destino. Tuttavia, non è servito.

Shimizu, che già avrebbe comunque lasciato la serie alla fine della stagione 7, è intervenuto su Twitter, parlando con i fan arrabbiati rimasti scioccati e rattristati dal fatto che lo show sia stato cancellato con un cliffhanger. Booster Gold, supereroe che viaggia nel tempo, è stato una grande parte di quel cliffhanger: Booster ha tradito la squadra, con questi arrestati da un oscuro gruppo di poliziotti del tempo. Se la serie fosse andata avanti, Faison sarebbe stato un series regular nella stagione 8.

Nei fumetti, Booster Gold è il padre di Rip Hunter, il Time Master. Su The CW, questo legame familiare sarebbe stato cambiato, ma la coppia sarebbe stata ancora legata dalle Leggende: Rip, infatti, è stato colui che per primo ha messo insieme il team.

"La DC era già dietro l'angolo angolo per cercare di aumentare le nostre possibilità di rinnovo", ha detto Shimizu a un fan sui social media. "Loro e la Warner Bros. volevano che sopravvivessimo. Ci hanno chiesto un nuovo personaggio per cercare di 'entusiasmare' il pubblico e attirare più spettatori. Abbiamo proposto Booster e la DC ha accettato. Tutto questo nel tentativo di salvare lo show".

Intanto, i fan hanno già messo in moto una campagna per salvare Legends of Tomorrow. Speranza piuttosto vana visto che questi show coinvolgono delle proprietà intellettuali che appartengono saldamente nelle mani della Warner Bros. Discovery, i cui piani sarebbero quelli di produrre film e show televisivi sempre più collegati tra loro, come accaduto nella recente Peacemaker (serie spin-off di The Suicide Squad, creata sempre da James Gunn). Nelle ultime ore, comunque, ha infervorato l'hashtag #SaveLegendsOfTomorrow.