Legends of Tomorrow, Brandon Routh spera in un finale: 'I fan se lo meritano'

Dopo la cancellazione di Legends of Tomorrow, molti espedienti hanno cercato di far proseguire lo show DC - basti pensare all'inserimento di Booster Gold, - e ora Brandon Routh, interprete di Ray Palmer/Atom, ha affermato la propria speranza di assistere a un finale vero e proprio.

"Avevamo terminato le riprese nel 2019" ha dichiarato l'attore, "quindi è da un bel po' di tempo che abbiamo a che fare con questa situazione. Ma, sai, adoro ogni singolo fan di Legends, e ritengo che meritino tutti quanti una conclusione... Spero che se ne accorgano anche gli altri". E non è certo l'unico a pensarla in questo modo: recentemente, è partita la campagna dei fan per salvare Legends of Tomorrow.

Routh ha partecipato soltanto alle prime cinque stagioni della serie, per poi abbandonarla in favore di Arrow: a livello narrativo, invece, Ray Palmer decide di ritirarsi dal lavoro di supereroe a tempo pieno per sposare Nora Darhk (interpretata da Courtney Ford). Tra i progetti cinematografici in cui ha partecipato l'attore, ricordiamo Superman Returns, Scott Pilgrim vs. the World e Dylan Dog- Il film, mentre tra quelli televisivi The Flash, Batwoman e The Rookie.

Altri, invece, hanno preso la cancellazione con più filosofia: basti pensare a Caity Lotz, alias Sara Lance e White Canary. "Mi mancherà moltissimo" ha dichiarato. "Mi mancherà il nostro cast meraviglioso e la crew altrettanto incredibile. Al tempo stesso, però, riconosco di essere stata davvero fortunata ad aver recitato nei panni di Sara Lance per così tanto tempo. Lavorare a Legends of Tomorrow è stata un'esperienza indescrivibile".