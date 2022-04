Legends of Tomorrow, Caity Lotz dopo la cancellazione: 'È stato un viaggio incredibile'

Dopo la cancellazione di Batwoman, The CW ha deciso di concludere anche Legends of Tomorrow, portando a due il numero di serie DC che non rivedremo la prossima stagione. E per quest'ultima ha speso qualche parola una delle sue star, Caity Lotz.

Dopo tante stagioni televisive a farci compagnia, è arrivato il momento per alcuni supereroi DC di casa The CW di salutarci.

È il caso di Batwoman, a cui diciamo addio dopo tre anni, ed è il caso delle Leggende, che erano con noi dall'ormai lontano 2016, quando una serie di personaggi provenienti da ogni angolo dell'Arrowverse era stato raggruppato in unico show.

"Mi mancherà tantissimo" ha affermato la protagonista Caity Lotz a.k.a. Sara Lance "Mi mancheranno il nostro fantastico cast e la nostra incredibile crew. Ma al tempo stesso riconosco di essere stata così fortunata ad aver potuto interpretare Sara Lance per così tanto tempo. Lavorare a Legends of Tomorrow è stato magnifico. È stato un viaggio incredibile, e io sarà eternamente grata per tutto questo e per voi. Quindi grazie. A Tutti i fan di Legends of Tomorrow intorno al mondo, vi vogliamo bene. È stato grandioso".

E voi, che ne pensate di queste cancellazioni? Vi mancheranno queste serie? Fateci sapere nei commenti.