Legends of Tomorrow è stato cancellato: la serie di The CW non avrà una stagione 8

La serie dell'Arrowverse Legends of Tomorrow è stata cancellata dopo sette stagioni. La notizia arriva dopo l'annuncio della chiusura di Batwoman dopo appena tre stagioni, e adesso i fan dell'universo targato The CW temono per il destino di Naomi, show arrivato sui nostri schermi quest'anno.

Legends of Tomorrow conclude la sua corsa proprio poco prima di stabilire un record. Con la sua ottava stagione, infatti, avrebbe eguagliato la serie madre da cui tutto è nato, Arrow. Tuttavia così non è stato, e lo show si è concluso con un cliffhanger che ha introdotto Booster Gold, e che ci fa comprendere che si tratta di una decisione imprevista.

"Beh, gente. È stata una corsa incredibile. La CW ci ha comunicato che non ci sarà la stagione 8 di Legends of Tomorrow", ha scritto lo showrunner Keto Shimizu sui social. "Siamo affranti, ma anche immensamente grati per il fantastico lavoro che il nostro cast, la troupe e gli sceneggiatori hanno fatto per contribuire a questo piccolo show. Grazie ai nostri fan; il vostro amore e la vostra passione per la nostra curiosa banda di disadattati hanno fatto sì che ogni pausa, ogni sceneggiatura, ogni giorno, ogni montaggio e ogni mix valessero tutto il duro lavoro fatto. Vi vediamo, vi amiamo e avrete sempre un posto su Waverider."

Un saluto commovente, che i fan della serie hanno molto apprezzato. Ma potete stare tranquilli, perché non ci saranno solo addii nel mondo di The CW: il network ha infatti rinnovato The Flash e Superman & Loise.