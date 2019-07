Legends of Tomorrow: il cast festeggia il primo giorno sul set della quinta stagione

Continuano le avventure delle Leggende, eroi DC Comics pronti a difendere i diversi universi che compongono la nostra realtà. Ora che abbiamo scoperto il titolo del primo episodio di Legends of Tomorrow, vediamo quali sono le altre novità dal set della quinta stagione.

Questa volta sono gli sceneggiatori della serie a voler festeggiare l'inizio delle riprese, con una foto pubblicata su Twitter. Nell'immagine, che potete vedere in calce alla notizia, troviamo anche dei volti noti per gli appassionati dello show: parliamo di Brandon Routh, Caity Lotz e Nick Zano.

Ricordiamo che Constantine, interpretato da Matt Ryan, diventerà uno dei protagonisti della serie, le sue abilità serviranno per sventare la prossima minaccia, causata da un suo caso affrontato in passato. Se cercate altre indiscrezioni, vi presentiamo un'intervista a White Canary di Legends of Tomorrow, sembra che gli scrittori avranno in serbo importanti novità per il personaggio di Sara Lance.

Inoltre pare che un nuovo supereroe si unirà al variegato cast della serie: non conosciamo ancora il suo nome, ma la descrizione ha fatto alzare più di un sopracciglio tra i fan dello show, lo showrunner ci dice che ad aggiungersi alle Leggende sarà un mix tra Jack Sparrow e Russel Brand.

Secondo voi chi potrebbe essere? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.