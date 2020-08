Legends of Tomorrow, il cast della serie: 'La pandemia? Colpa nostra'

Se pensavate che il Coronavirus fosse frutto dei complotti di chissà quale governo, vi sbagliavate: è tutta colpa delle Leggende. O almeno, così sostengono loro.

Il 2020 è stato davvero poco clemente con il mondo dell'intrattenimento (e con il mondo in generale), e molto ha a che fare con la pandemia globale nota come Coronavirus o COVID-19.

Qualcosa che, stando a quanto sostenuto dal cast della serie tv Legends of Tomorrow, è stata interamente colpa loro.

Durante un Q&A online con gli attori in occasione della Wizard World virtual convention, si è ovviamente parlato anche dell'attuale stato di emergenza sanitaria, e l'interprete Nick Zano ha osservato che, considerata la natura dello show, questo argomento si sarebbe potuto affrontare anche all'interno della serie. Ma Tala Ashe (Zari), ha avuto qualcosa da dire al riguardo: "Diciamo che potete incolpare le Leggende per l'intera faccenda. Sono state loro!" aggiungendo poi, all'unanimità con gli altri, che con tutta probabilità la causa scatenante è stata Gary Green (Adam Tsekhman).

Ma se le Leggende saranno di nuovo impegnate a salvare il mondo nella sesta stagione di Legends of Tomorrow, non sembra che sarà un virus letale il primo dei loro problemi...

Come recita la sinossi ufficiale di Legends of Tomorrow 6, infatti: "Dopo aver passato la scorsa stagione cercando di rintracciare il Loom of Fate per poter riportare indietro i loro compagni caduti, le Leggende devono ora salvare il corso della storia da un avversario come mai ne hanno incontrati in passato (o nel futuro). I co-capitani del WaveRider, Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) hanno avuto a che fare con mostri, anomalie spazio-temporali e, più di recente, villain dall'Inferno, ma questa stagione si ritroveranno ad affrontare qualcosa di ancor più insidioso e bizzarro... Alieni spaziali! Ci vorrà più dei poteri di John Constantine (Matt Ryan); di un quasi del tutto riformato piromane Mick Rory (Dominic Purcell); di uno storico che può trasformarsi in acciaio, Nate Heywood (Nick Zano); e un duo di fratelli in grado di dominare il totem del vento, Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian), per salvare il mondo una sesta volta. Dovranno reclutare una nuova Leggenda, una donna che è stata rapita dagli alieni quando era una bambina, ed è stata presumibilmente dotata di poteri che aiuteranno il team a sconfiggere i loro nemici intergalattici. O quello, o è semplicemente fuori di testa..."