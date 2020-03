Legends of Tomorrow e molto altro nel catalogo di Infinity gratis per due mesi

Mentre la stagione 5 di Legends of Tomorrow va avanti, vi segnaliamo questa interessante iniziativa di Infinity, servizio streaming di Mediaset, il cui catalogo sarà gratuito per i prossimi due mesi per i nuovi utenti del sito.

L'azienda ha infatti voluto aiutare tutti coloro che sono costretti a casa a causa dell'emergenza Coronavirus, rendendo disponibili gratuitamente le numerose serie TV e film presenti nel suo catalogo. I nuovi utenti quindi potranno dare uno sguardo ad opere quali "Legends of Tomorrow", "Young Sheldon", "Riverdale" e film di successo come "Joker", con protagonista Joaquin Phoenix e "Doctor Sleep", seguito della famosa pellicola di Stanley Kubrick. Per poter usufruire dell'offerta, disponibile già dalla giornata del 7 marzo, bisognerà registrarsi sul sito infinitytv.it seguendo le istruzioni presenti nella pagina "Prova gratis per due mesi".

Il Gruppo Mediaset ha anche diffuso un comunicato in cui spiega che questa scelta deriva dalla volontà di: "agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po', mettendo a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia".

Se siete interessati alla serie sui personaggi dei fumetti DC vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Legends of Tomorrow 5.