Legends of Tomorrow, questo celebre attore è appena stato promosso a personaggio regolare

Dopo la conclusione della quinta stagione di Legends of Tomorrow all'inizio del mese, arriva una notizia interessante sul futuro della serie trasmessa da The CW. Shayan Sobhian, che interpreta Behrad Tarazi, è infatti stato promosso a "regolare" nella prossima stagione, la sesta dello show.

Behrad, fratello di Zari Tarazi (Tala Ashe), aveva debuttato in Legends of Tomorrow nel finale della quarta stagione, quando involontariamente le Leggende cambiarono la timeline dell'Arrowverse per dimostrare che gli umani e le creature magiche possono coesistere in armonia.

Dopo quel cambiamento, Behrad fu reclutato retroattivamente nella squadra, e anche la vita di Zari subì un mutamento, portandola ad essere una donna d'affari e una influencer. Verso la metà della stagione 5, inoltre, Behrad sembrava aver trovato la morte, ma è stato riportato in vita.

La sinossi della sesta stagione di Legends of Tomorrow parla di "minacce aliene" per i protagonisti, e descrive Zari e Behrad come il "duo fratello / sorella che brandisce il Totem del Vento per salvare il mondo per la sesta volta."

La quinta stagione della serie DC ha invece segnato l'addio alla serie di Maisie richardson-Seller, che ha recentemente salutato i colleghi e i fan con un toccante messaggio.

