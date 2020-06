Legends of Tomorrow: ecco chi non tornerà nella sesta stagione

È tutto pronto per l'atteso finale di Legends of Tomorrow 5, nel frattempo scopriamo chi dei protagonisti non sarà presente nelle puntate inedite della sesta stagione della serie prodotta da The CW.

A dare la notizia è la testata online TV Line, che fa sapere che nel corso dei prossimi episodi Maisie Richardson-Sellers non sarà presente come series regular. Sembra infatti che Charlie, dopo essersi riunita alle Leggende, sceglierà di rimanere negli anni '70, per continuare la sua carriera insieme al suo gruppo punk "The Smell". Ecco il commento dello showrunner Phil Klemmer: "Lavoravamo su questo da quasi un anno, sapevamo che Maisie voleva continuare la sua carriera come regista, per questo abbiamo ideato una storia che spero dia una giusta conclusione alle vicende del suo personaggio. Il finale è completamente dedicato a lei, io l'ho trovato molto triste, tornare in quel locale punk con The Smell... La buona notizie è che le persone che volevano tornare, sono tornate nella serie".

Non sappiamo ancora come reagiranno i fan a questa notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Marc Guggenheim su Legends of Tomorrow, in cui rivela cosa ne pensa della sesta stagione della originale serie incentrata sui personaggi dei fumetti DC.