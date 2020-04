Legends of Tomorrow cita Star Trek e Friends nel trailer dei nuovi episodi

The CW ha diffuso in streaming il trailer dei nuovi episodi della quinta stagione di Legends of Tomorrow, tornata nel palinsesto televisivo americano dopo una breve pausa. I nostri eroi preferiti continueranno nella loro avventura per tenere al sicuro la timeline della Terra.

Come possiamo vedere nel filmato, non è chiaro come le nostre Leggende finiranno in questa nuova avventura che parodizza celebri come Star Trek e Friends e molte altre. L'intro del promo è realizzato inoltre nel classico stile di Star Trek appunto, con Sara (Caity Lotz) che parodizza la celebre frase del Capitano Kirk, "Spazio: ultima frontiera" storpiandola in "Spazio: frontiera fatale".

La serie The CW non è nuova alle parodie e alle citazioni di altri personaggi celebri, nel corso di una delle passate puntate della stagione, proprio una scena eliminata citava Aquaman, con toni non certo lusinghieri: "Se un supereroe potesse respirare sott'acqua, parlare con i pesci, cavalcare un grande cavalluccio marino... sono sicuro che sarebbe tra i più ammirati dalle persone. Nessuno lo prenderebbe mai in giro". La frase si riferisce ai pareri espressi nel corso degli anni da molti appassionati di comics americani, che consideravano Aquaman un supereroe molto inferiore ai suoi colleghi Batman, Superman e Wonder Woman.

La parodia di "Mister Rogers' Neighborhood" ha riscosso un discreto successo tra i fan della serie prodotta da The CW, che chiedono a gran voce uno show dedicato interamente a Mr. Parker. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di Legends of Tomorrow.