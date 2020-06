Legends of Tomorrow, il commovente addio di Maisie Richardson-Seller alla serie

La quinta stagione di Legends of Tomorrow è da poco giunta al termine con la messa in onda dell'episodio finale su The CW. Arrivata alla fine della sua esperienza con lo show, la star Maisie Richardson-Seller ha condiviso un toccante messaggio di ringraziamento per i colleghi e i fan che l'hanno accompagnata in questo viaggio.

"Ho amato ogni momento nel dare vita ad Amaya e Charlie degli ultimi quattro anni" ha scritto l'attrice, che ha fatto il suo debutto nei panni di Amaya Jiwe/Vixen durante la stagione 2, per poi "cambiare" personaggio nel corso della stagione 4.

"Alla crew più speciale che potessi sperare, in tutte quelle ore di lavoro avete continuato a farmi sorridere e creato un forte senso di famiglia e supporto. Agli sceneggiatori e il team della post-produzione, che mondo avete creato! Grazie per aver preso dei rischi, la vostra vivida immaginazione e passione traspaiono in tutto ciò che fate in modo fenomenale. Ai fan, incontrare alcuni di voi e vedere la vostra gentilezza, apertura e generosità di spirito online, è stata per me una grande fonte di ispirazione. Grazie a tutti."

Vi ricordiamo che la quinta stagione in Italia è ancora ferma al secondo episodio, con il terzo che verrà trasmesso domani 8 giugno su Premium Action. Intanto, Phil Klemmer ha anticipato alcuni dettagli su Legends of Tomorrow 6. Per altri approfondimenti, invece, vi lasciamo alla nostra recensione di Legends of Tomorrow 5.