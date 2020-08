Legends of Tomorrow, confermato il ritorno di Olivia Swann per la sesta stagione

Nonostante le previsioni di molti fan, nella prossima stagione di Legends of tomorrow rivedremo anche Olivia Swann, che tornerà nel ruolo di Astra Logue. Il personaggio, una ragazza che è stata accidentalmente condannata all'inferno da John Constantine, nella quinta stagione cercava di riportare indietro sua madre dal regno dei morti.

Nel finale, Astra ha scambiato con Constantine la sua moneta dell'anima in cambio delle chiavi della sua villa infestata, dove potrà probabilmente comunicare con sua madre.

Secondo quanto riporta TVLine, Olivia Swann tornerà nella stagione 6 di Legends of Tomorrow come personaggio regolare. L'attrice ha debuttato nella serie come guest star nella stagione 4, per poi diventare a tutti gli effetti parte del cast nella stagione successiva.

"Ha ancora molte cose da capire, e questo potrebbe essere molto, molto interessante" ha spiegato Phil Klemmer, produttore esecutivo della serie DC, parlando di Astra Logue. "Ed è importante anche per Constantine. La loro storia offre davvero una strepitosa dinamica."

Nella sesta stagione di Legends of Tomorrow, che debutterà nella primavera del 2021 e sarà particolarmente difficile per Sara e Ava, i protagonisti dovranno affrontare un nemico ancora più bizzarro e impegnativo che in passato: degli alieni spaziali. Dopo il rapimento di uno di loro, la missione si trasformerà in qualcosa di personale.

Per altri approfondimenti su Legends of Tomorrow, rimandiamo alla nostra recensione della quinta stagione della serie DC.