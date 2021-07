Legends of Tomorrow: Constantine lascerà la serie dopo la stagione 6, ma Matt Ryan rimarrà

Dopo aver interpretato Constantine nella serie per tre stagioni, Matt Ryan si prepara ad abbandonare definitivamente il ruolo del detective del soprannaturale con la fine di Legends of Tomorrow 6. Ma l'attore non andrà da nessuna parte.

Come rivelate dal produttore esecutivo e co-showrunner Phil Klemmer nel corso del Comic-Con Home, infatti, Ryan tornerà come regular della settima stagione nei panni di un personaggio tutto nuovo, il dottor Dwyn Davis, un eccentrico scienziato del XX secolo descritto come "l'unica speranza del team nella prossima stagione".

"Come sanno tutti coloro che lo amano, alla fine John Constantine percorrerà la sua strada da solo. È giunto il momento per John di separarsi dalle Leggende e per me di separarmi da John", ha dichiarato Ryan. "Sono davvero entusiasta di creare questo nuovo ruolo nello show e di divertirmi un po', scoprendo come verrà inserito questo nuovo personaggio che causerà diversi problemi alle Leggende."

Questa decisione è dovuta in parte all'arrivo della serie di Constantine sviluppata da J.J. Abrams per HBO Max, che porterà sul piccolo schermo una nuova versione del personaggio interpretata molto probabilmente da un attore di colore.

Vi ricordiamo che la serie tornerà in onda l'8 agosto: qui potete trovare le anticipazioni del prossimo episodio di Legends of Tomorrow 6.