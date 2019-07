Legends of Tomorrow: il Costantine di Matt Ryan sarà series regular nella quinta stagione

Secondo quanto confermato da TVLine, Matt Ryan ritornerà come series regular per la quinta stagione di Legends of Tomorrow, una notizia senz'altro sperata dai fan del personaggio di Costantine così come dai fedelissimi dello show.

Nel corso della scorsa stagione, Costantine discese all'inferno - letteralmente - per salvare Ray Palmer (Brandon Routh), il cui corpo era stato posseduto dal demone Neron. Il viaggio all'inferno lo ha portato a incontrare Astra Logue, la piccola che Costantine non era stato capace di impedire fosse trascinata all'inferno. Astra (interpretata da Olivia Swann), adesso è adulta e non è più la bambina che Costantine ricordava, sebbene lo aiuti a recuperare l'anima di Ray.

Tuttavia, non solo l'anima di Ray ha bisogno di essere salvata, come mostrato nel finale, Astra è mostrata portare le anime di parecchie persone malvagie - come Joseph Stalin, Caligula, John Wayne Gacy, etc. - di sicuro non nella prospettiva migliore, ma è senz'altro un ottimo punto di partenza per la quinta stagione in arrivo.

Le nuove responsabilità del team hanno caratterizzato il finale di stagione e saranno al centro del nuovo ciclo di episodi. Molte novità saranno sicuramente discusse anche nel corso dell'imminente Comic-Con di San Diego, ma a quanto pare il cast non sarà presente alla manifestazione.

Se siete curiosi di sapere quali saranno le prossime sfide che il gruppo di supereroi della serie targata The CW dovrà affrontare correte a leggere le anticipazioni alla stagione 5 di Legends of Tomorrow, e se invece ancora non lo avete fatto date un'occhiata alla nostra recensione della quarta stagione di Legends of Tomorrow.