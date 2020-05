Legends of Tomorrow: ci sarà un crossover con Friends, Star Trek e Downton Abbey

Dopo aver visto le foto della puntata 13 di Legends of Tomorrow, vi segnaliamo il prossimo episodio crossover dello show prodotto da The CW, che porterà i protagonisti all'interno del set di famose serie TV.

Durante la puntata intitolata "The One Where We're Trapped on TV" assisteremo agli sforzi di Charlie, personaggio interpretato da Maisie Richardson-Sellers, mentre cerca di aiutare i protagonisti, riuscendo a farli fuggire in altre serie televisive. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal network: "Dopo che Charlie ha fatto una cosa completamente diversa dal solito andando contro le sorelle, vedremo come ha cercato di salvare le Leggende, inviandole in altri show della TV".

Sembra quindi che personaggi come quello interpretato da Caity Lotz finiranno all'interno di una puntata di Star Trek, mentre altri sconvolgeranno il mondo di Downton Abbey e appariranno nella New York vista in Friends. L'episodio andrà in onda il prossimo 26 maggio, nel frattempo si parla già della sesta stagione della serie e in particolare dei prossimi villain di Legends of Tomorrow che i protagonisti dovranno affrontare.

Ricordiamo che in Italia la prima puntata della stagione sarà trasmessa il 22 maggio sul canale Premium Action, giorno in cui potremo vedere la parte finale dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.