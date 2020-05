Legends of Tomorrow: il crossover con Swamp Thing si farà? Ne parla Marc Guggenheim

Nel finale di Legends of Tomorrow 5 ci saranno elementi provenienti da Star Trek e Friends, per cui non è poi così improbabile un crossover con Swamp Thing.

Le Leggende sono abituate a vedere ogni genere di assurdità nelle loro avventure, per cui non ci sono problemi a livello narrativo. Non ce ne sono neanche di contrattuali, visto che The CW ha acquisito i diritti di Swamp Thing, per questo CBR ha deciso di chiedere delucidazioni direttamente al grande capo dell'Arrowverse, Marc Guggenheim:

"Bella domanda. Guardate, ho provato in tutti i modi a far includere Swamp Thing in Crisi Sulle Terre Infinite, perché quando hai Constantine, non riuscire ad avere un crossover con Swamp Thing è davvero un peccato, un'opportunità sprecata".

In Crisi c'è stato ampio spazio anche per queste piccole apparizioni, grazie alle quali eroi provenienti da universi completamente diversi hanno potuto unire le forze e combattere insieme, ma purtroppo non abbiamo potuto assistere all'arrivo della paludosa creatura.

"Onestamente non so come rispondere alla domanda, in gran parte perché il fatto che The CW non avesse i diritti di Swamp Thing non ha modificato le varie ragioni per le quali Swamp Thing non è stato incluso in Crisi. Secondo me la speranza è sempre l'ultima a morire"

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del personaggio, vi segnaliamo che la prima stagione di Swamp Thing arriverà in autunno su The CW.