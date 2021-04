Legends of Tomorrow: Dominic Purcell, interprete di Heat Wave, ha lasciato la serie!

Nonostante la sua presenza nel trailer di Legends of Tomorrow 6, la star Dominic Purcell ha lasciato a sorpresa la famosa serie televisiva di The CW tramite un annuncio sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Purcell è entrato a far parte dell'Arrowverse di The CW nei panni di Heat Wave tramite la serie The Flash, insieme al suo co-protagonista di Prison Break Wentworth Miller, a sua volta interprete di Captain Cold. Entrambi gli attori sono passati alla serie tv Legends of Tomorrow, anche se Miller uscì dal ruolo di personaggio regolare dopo la prima stagione.

Purcell è rimasto a bordo per sei stagioni, ma a quanto pare ha lasciato la serie a causa di pessimi rapporti con la produzione. Nel post che trovate in calce all'articolo, l'attore ha dichiarato:

"L'affare non è concluso. Non ho alcun interesse a proseguire. Non è una questione di soldi. Me ne vado da Legends of Tomorrow. È stato un vero piacere e una grande esperienza portare in vita Heat Wave, il personaggio iconico della DC Comics, e penso di aver fatto un grande lavoro. Nessun attore al mondo avrebbe potuto fare di meglio. Ma è ora di andare avanti e vedere come si evolverà questa m*rda. Caity Lotz e Nick Zano, prendetevi cura dei nuovi arrivati. Hanno bisogno di indicazioni. Insegnategli a non fare affidamento sulla lealtà dello studio, perché allo studio non interessa. L'etica del lavoro e il talento degli attori devono dargli la fiducia necessaria per mettere in discussione l'autorità. Un saluto a tutti!"

L'attore non è entrato nei dettagli del suo conflitto con lo studio, ma sembra che, avendo terminato il lavoro sulla sesta stagione dello show, abbia deciso di non negoziare per un ritorno nella settima stagione. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.