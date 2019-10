Legends of Tomorrow: Dominic Purcell saluta sui social la co-star Brandon Routh

Un altro altro addio all'orizzonte nell'Arrowverse. Tenendo conto di un post condiviso da Dominic Purcell su Instagram, Brandon Routh abbandonerà prossimamente Legends of Tomorrow. Il suo ultimo episodio potrebbe essere proprio il crossover Crisi sulle Terre Infinite, in cui non interpreterà il personaggio di Ray Palmer.

Ricordiamo che la nuova stagione di Legends of Tomorrow inizierà dopo la messa in onda dell'episodio crossover, dopo che la data ufficiale di messa in onda è stata rinviata. All'inizio dell'anno è circolata la notizia che vedeva Brandon Routh e la moglie, Courtney Ford, abbandonare lo show.

"Brandon e Courtney sono stati due membri preziosi nella famiglia di Legends" hanno dichiarato i produttori a Deadline "Hanno sempre portato passione e collaborazione per i loro personaggi e anche allo show. Sia dentro che fuori dal piccolo schermo. Li ammiriamo profondamente e saremo eternamente grati".



Nel frattempo Brandon Routh avrà un ruolo molto importante in Crisi sulle Terre Infinite, nel quale riprenderà il ruolo di Superman, interpretato nel film Superman Returns; Routh interpreterà la versione dell'eroe di Kingdome Come.

Per quanto riguarda la quinta stagione di Legends of Tomorrow, il titolo di un episodio rimanda a Batman v Superman e lo stesso Brandon Routh il mese scorso ha annunciato qualcosa di divertente in arrivo. Bisognerà attendere un po' per la quinta stagione Legends of Tomorrow mentre mancano poche settimane al debutto di Crisi sulle Terre Infinite