Legends of Tomorrow, Dominic Purcell smentisce in parte l'addio: 'Tornerò periodicamente'

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia dell'addio di Dominic Purcell a Legends of Tomorrow. Era stato lo stesso attore, che ha interpretato per sei stagioni Heat Wave, ad annunciare la rottura con un post, poi cancellato, dai toni fortemente polemici. Purcell ha poi corretto il tiro, parlando di un accordo per tornare periodicamente nello show.

Il primo post, ha affermato, era stato dettato dalla rabbia, ma i rapporti con Warner Bros. Television non si sono incrinati.

"Nessuno mi ha costretto a fare questa affermazione" ha scritto Dominic Purcell. "Sì, il mio tono era pesante, dritto al punto. Uso parolacce perché sono fatto così, sono australiano, è così che sono. Ci sono problemi con gli studios di Warner Bros. TV? NO. Sì, ho detto che loro se ne fregano. Non è corretto, certo che non è così, ma io sono emotivo in queste cose. Ho avuto e ho un ottimo rapporto con i capi e con lo studio."

Nella stagione 6 di Legends of Tomorrow anche Aliyah O'Brien sarà nel cast. Sarà l'ultima stagione da personaggio regolare per Dominic Purcell, ma a quanto pare lo rivedremo ancora. "Smetto di dedicarmi a Legends of Tomorrow a tempo pieno. Tornerò periodicamente, ho un accordo a livello di stretta di mano con il boss Phil Klemmer. Non ho mollato. Il mio contratto è scaduto. Era di sei anni, non sette. Non ho mai interrotto un contratto e non lo farei mai. Quindi, a tutti i fan, mi vedrete periodicamente l'anno prossimo nella settima stagione."