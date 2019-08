Legends of Tomorrow: due personaggi non saranno più nel cast principale

La quinta stagione dello show avrà uno sviluppo molto interessante, come è stato rivelato nel titolo del quarto episodio di Legends of Tomorrow nella serie infatti faranno la loro comparsa diverse figure storiche. Nel frattempo pare che si concluderà la storia di due personaggi, che non saranno più presenti nel cast di supereroi.

Stiamo parlando di Ray Palmer/The Atom e Nora Darhk, interpretati rispettivamente da Brandon Routh e Courtney Ford. Ecco il commento dei produttori esecutivi a riguardo: "Brandon e Courtney sono stati membri molto importanti della famiglia delle Leggende. Hanno sempre portato sul set della serie una grande passione e una caratterizzazione impeccabile dei loro personaggi, per questo li ammiriamo molto e saremo sempre grati per il loro impegno".

Sembra quindi che i dirigenti abbiamo preso la decisione di chiudere così le vicende dei due personaggi, il rapporto tra i Nora e Ray è iniziato quando si sono conosciuti come avversari, nel corso del tempo si sono avvicinati sempre di più, fino a diventare una delle coppie presenti nella serie.

Ricordiamo che per poter vedere le puntate inedite dello show dovremo aspettare il prossimo gennaio 2020, tra le ultime indiscrezioni è stato scoperto che nella quinta stagione due personaggi di Legends of Tomorrow dovranno convivere all'interno della Waverider, famosa base operativa delle Leggende.