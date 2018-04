Legends of Tomorrow: due personaggi usciti di scena potrebbero anche tornare sul set

Durante il corso della terza stagione di Legends of Tomorrow, i fan hanno assistito alla morte e alla partenza di parecchi personaggi del cast, incluso il team principale. Marc Guggenheim, tuttavia, ha annunciato che almeno due di questi potrebbero presto tornare.

Mentre la morte di Martin Stein/Firestorm (Victor Garber) e quella di Damien Darhk (Neal McDonough) potrebbero essere permanenti, Marc Guggenheim ha rivelato che la tragica dipartita di Rip Hunter (Arthur Darvill) e la partenza di Amaya Jiwe/Vixen (Maisie Richardson-Sellers) non comportano necessariamente la fine dei due personaggi.



Intervistato dal portale d’informazione Entertainment Weekly, Guggenheim ha detto: “Sì, Maisie tornerà assolutamente. Sentivamo semplicemente che il personaggio dovesse completare questo aro, chiudendo il ciclo narrativo in cui noi l’abbiamo inserito. Quando l’abbiamo rimossa dal 1942, è sempre stato un nostro dovere riportarla su quel sentiero. È una cosa che incombeva tanto su noi scrittori, quanto sul personaggio… Non vedo l’ora di coinvolgere Amaya in una trama diversa, il prossimo anno. Al Comic-Con di quest’anno riveleremo i nostri piani per il personaggio di Maisie”.

Mentre il ritorno di Amaya appare praticamente certo, Guggenheim ha inoltre rivelato che qualora lo storia lo permettesse, potremmo assistere persino al ritorno del capitano Rip Hunter. Del resto, Legends of Tomorrow è uno show basato sui viaggi nel tempo, e già in passato ha più volte riportato in scena personaggi deceduti durante le varie serie dell’Arrowverse.



“Amiamo Arthur, adoriamo averlo nel nostro show, e penso che anche ad Arthur piaccia farne parte. Essendo uno show basato sui viaggi nel tempo, e siccome non abbiamo mai visto il suo cadavere, tutto è possibile. Credo che Arthur sarebbe assolutamente disposto a tornare, qualora ci venisse un’idea interessante [per il suo personaggio].”

Sia Amaya che Rip Hunter, di conseguenza, potrebbero già essere sulla via di casa. Voi quale altro personaggio uscito di scena vorreste rivedere durante la prossima stagione di Legends of Tomorrow?